Хабаровск, 21 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 295 (291 — накануне) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 296 человек. Не справились с болезнью четыре пациента, днём ранее скончались пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Всего с начала пандемии на 21 сентября зарегистрировано 81 160 носителей коронавируса, 75 061 человек выздоровел, скончались 776 пациентов.

Вакцинировались от COVID-19 338 384 жителя края, полностью завершили вакцинацию 311 783 человека.

Читайте также: В Приморье за сутки умерли от COVID-19 пять пациентов

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки скончались от COVID-19 пять (три — накануне) человек.