Ульяновск, 21 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области четвёртые сутки подряд выявляют свыше 300 носителей коронавируса. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за последние сутки, 20 сентября, в регионе официально подтверждено 305 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Столько же носителей инфекции было выявлено сутками ранее.

Напомним, что свыше 300 случаев заражения SARS-CoV-2 выявляется с 17 сентября.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 193 497 лабораторных исследований на коронавирус, под наблюдением остаются 14 605 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе лабораторно выявлено 79 962 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, победили болезнь 71 178 жителей, умерли 2499 пациентов.