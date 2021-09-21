Пермь, 21 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о том, что регион нуждается в федеральной поддержке после трагических событий в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Permkrai.ru Главы Минздрава и Минобрнауки РФ посетили больницы Перми, где оказывается помощь пострадавшим в результате стрельбы в вузе

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Напомним, 20 сентября в Пермь оперативно прибыли министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Также спецборт МЧС доставил в столицу региона бригаду хирургов, анестезиологов-реаниматологов, психологов и травматологов, а также необходимое оборудование для помощи пострадавшим в результате стрельбы на территории вуза.

Губернатор акцентировал внимание на психологической помощи, которая сейчас оказывается не только пострадавшим, семьям погибших, но и очевидцам происшествия, их родственникам. «Мы рассчитываем на помощь федерального центра в этом вопросе, чтобы как можно больше охватить соответствующей психологической поддержкой преподавательский состав, студентов, близких тех людей, которые пострадали и погибли», — сказал Махонин.

Добавим, в результате ЧП в Перми шесть человек погибли, 20 человек госпитализированы, еще восемь получают лечение амбулаторно. Сегодня, 21 сентября, в Перми день траура.