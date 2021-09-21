В Ульяновской области выздоровели 89% ковид-пациентов
Ульяновск, 21 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области победили коронавирус ещё почти 190 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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Согласно представленным данным, с начала пандемии переболели COVID-19 в Ульяновской области 71 178 жителей, в том числе за последние сутки выздоровели 187 пациентов. Доля вылечившихся в целом составила 89%.
Всего в регионе официально выявлено 79 962 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе последние трое суток подтверждается более 300 случаев инфицирования.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2499 пациентов.
Ранее в минздраве регионе напомнили, что в 2021 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» из межбюджетных источников выделено 3,183 млрд рублей. Средства направлены на ремонт детских медучреждений Ульяновской области, поликлиник, закупку оборудования, привлечение кадров, цифровизацию.