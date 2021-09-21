Нукуалофа, 21 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи у берегов островного государства Тонга, сообщает Геологическая служба США.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 148,9 километра к востоку от города Нукуалофа. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября землетрясение магнитудой 6,0 произошло возле Курильских островов. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не было. Угроза цунами не объявлялась.