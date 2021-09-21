Новосибирск, 21 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области с начала 2021 года в эксплуатацию введено около 1 млн 111 тысяч квадратных метров жилья. Это на 2,5% больше, чем за тот же период 2020 года, сообщил министр строительства региона Иван Шмидт.

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В планах 2021 года — ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 680 тысяч квадратных метров жилья.

«Традиционно к концу года идёт активный процесс сдачи жилых домов, поэтому у нас нет сомнений, что установленные показатели будут выполнены в полном объёме. Тем более, что у нас есть инструменты, которые помогают контролировать ситуацию, а также мотивировать районы области выполнять планы, — уточнил Шмидт. — Во-первых, продолжается действие льготной ипотеки под 6,5%, объявленной президентом РФ, во-вторых, сейчас мы «раскручиваем» сельскую ипотеку, по которой приобрести жильё можно будет под 2,7%. Безусловно, данные программы — хороший стимул для развития жилищного строительства».

Отмечается, что среди введённого жилья преобладают многоквартирные дома — 63%, остальные 37% — индивидуальное жилищное строительство.