Южно-Сахалинск, 21 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Выяснение обстоятельств гибели 12-летней школьницы начали в прокуратуре Сахалинской области. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Девочка 12 лет погибла на территории стройки в городе Долинске. По данным местных СМИ, девочка проводила на стройке видео‑ и фотосъёмку. Отмечается, что строящийся объект не был надлежащим образом огорожен. Уголовные дела были возбуждены по факту смерти ребёнка и по статье о халатности в отношении должностных лиц администрации района в связи с непринятием должных мер к владельцу объекта стройки.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям лиц, несущих ответственность за охрану объекта и недопуск на его территорию посторонних лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о несчастном случае, произошедшем с ребёнком на игровой площадке в торговом центре в городе Оренбурге.