Владивосток, 21 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки скончались от COVID-19 пять (три — накануне) человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в оперативном штабе.

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Выдан за сутки 221 (219 — днём ранее) положительный тест на коронавирус.

На 21 сентября с начала пандемии в Приморье зарегистрирован 66 991 носитель коронавируса, выздоровели 59 456 человек, умерли от осложнений 1117 пациентов.

Всего вакцинировались 409 039 жителей Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев вытеснил все остальные мутации SARS-CoV-2 на территории России.