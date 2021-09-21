Берлин, 21 сентября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Запуск газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен Германией вне зависимости от результатов выборов в бундестаг, 20 сентября заявил немецкий политолог Александр Рар.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, подобное решение является безумием, поскольку оно бьет по самой ФРГ.

«Тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили «Северный поток — 2»… Такой безумный шаг в первую очередь навредит самой Германии», — сказал Рар в интервью радиостанции Sputnik.

Политолог также напомнил, что трубопровод уже проложен. Эксперт считает, что новое немецкое правительство может только пытаться остановить работу объекта. Рар отметил, что борьбу «Северным потоком — 2» активно ведет немецкая партия «Союз 90/Зеленые».

Он также подчеркнул, что поставки российского газа представляют интерес прежде всего для ФРГ. Кроме того, эксперт выразил мнение, что в Германии есть «разумные, прагматически думающие люди», которые смогут объяснить «любому «зеленому» министру» опасность газовой войны с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября посол Германии в Греции Эрнст Райхель заявил, что США и Германия договорились ответить в случае, если РФ реально использует «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия.