Кемерово, 21 сентября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь по данным на сегодня, 21 сентября, получают 1373 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 283 человека», — уточнил оперштаб.

Всего в регионе выявлено 55 402 случая заражения коронавирусом, 52 804 кузбассовца выздоровели, 1246 пациентов скончались.

Ранее и сообщало, что в Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 175 пациентов выздоровели, пятеро скончались.

Читайте также: В Кузбассе за сутки выздоровели 175 пациентов с коронавирусом