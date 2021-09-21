Пермь, 21 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Пермском крае 21 сентября объявлено днём траура. В день скорби по жертвам стрелка в пермском вузе на территории региона приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Прикамья. Учреждения культуры, телерадиокомпании отказываются от развлекательных мероприятий и передач.

Permkrai.ru Временный мемориал в память о жертвах в ПГНИУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Напомним, 20 сентября в Пермском государственном национальном университете произошло ЧП. Из-за стрельбы, отрытой студентом, убиты шесть человек, десятки людей получили ранения.

Возле вуза появился временный мемориал в память о погибших. Пермяки возлагают цветы и зажигают свечи у входа в кампус со стороны пятого корпуса университета.