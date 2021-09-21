Кемерово, 21 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 21 сентября, за прошедшие сутки выявлено 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 163 случая.

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«Новокузнецк — 32, Кемерово — 25, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 13, Белово — десять, Мыски — восемь, Осинники — восемь, Анжеро-Судженск — семь, Киселевск — семь, Калтан — пять, Юрга — пять, Гурьевский МО — три, Новокузнецкий МР — три, Тайга — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Прокопьевский МО — два, Таштагольский МР — два, Яшкинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Ижморский МО — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один, Юргинский МО — один», — уточнил оперативный штаб региона.

За это же время 175 пациентов выздоровели, пятеро скончались.