Гавана, , 07:14 — REGNUM Власти Кубы решили объявить траур в связи со смертью экс-президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, сообщает Prensa Latina.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что днем траура назначено 21 сентября. Агентство указывает, что ушедший из жизни экс-глава Алжира поддерживал хорошие отношения с лидером революции на Кубе Фиделем Кастро, а также старался наладить сотрудничество между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел из жизни в возрасте 84 лет. В республике в связи со смертью экс-лидера объявили трехдневный траур. Бутефлику похоронили с государственными почестями 19 сентября.

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