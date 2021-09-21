Гавана, 21 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Власти Кубы решили объявить траур в связи со смертью экс-президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, сообщает Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Сообщается, что днем траура назначено 21 сентября. Агентство указывает, что ушедший из жизни экс-глава Алжира поддерживал хорошие отношения с лидером революции на Кубе Фиделем Кастро, а также старался наладить сотрудничество между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел из жизни в возрасте 84 лет. В республике в связи со смертью экс-лидера объявили трехдневный траур. Бутефлику похоронили с государственными почестями 19 сентября.