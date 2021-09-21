Челябинск, 21 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Управляющий челябинским областным управлением ПФР Виктор Чернобровин будет выпущен из СИЗО. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска.

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Как пишет Накануне.Ru, его отпустили под домашний арест. Под стражей чиновник находился с 22 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Чернобровину вменяют получение взяток. Управление ПФР он возглавляет с 2006 года.