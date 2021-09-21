Тюмень, 21 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Тюменский государственный аграрный университет забирает у своих сотрудников земельные участки, которые выделил им 15 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Пресс-служба тюменского отделения ОНФ Общее собрание сотрудников аграрного университета с экспертами ОНФ

Земельные участки сотрудники университета, среди которых доктора наук, ветераны труда, доценты, получали для строительства жилья в микрорайоне Труфаново. Земля находится в бессрочной аренде у вуза, её распределяла специально созданная по приказу бывшего ректора комиссия. Сейчас новое руководство требует людей освободить участки, на которых стоят их дома.

«Мой отец вложил все имеющие у него средства в строительство дома на отведенном ему университетом участке. Он и подумать не мог, что будет какой-то подвох от людей, с которыми он работал и которых так хорошо знал», — рассказывает сын одного из сотрудников Тюменского аграрного университета.

Построить дома на полученных участках успели более десяти человек. В списке на освобождение участков — 22 бывших и ныне работающих сотрудников вуза. Университетский юрист сообщает, что разрешить сложившуюся ситуацию в пользу людей невозможно, потому что они являются «заложниками права».

«Нельзя допустить, чтобы люди пострадали из-за правовых коллизий и некомпетентности должностных лиц. Мы уверены, что правовой механизм решения проблемы существует и его необходимо найти», — считает руководитель исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.

Представитель Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру Калининского административного округа города Тюмени, с требованием надзора над ситуацией.