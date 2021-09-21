Петропавловск-Камчатский, 21 сентября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Пожар произошел в хозяйственной постройке в Усть-Большерецком районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

40.mchs.gov Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в поселке Озерновский на улице Набережной. Огнем была охвачена хозпостройка общей площадью 300 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован, от огня пострадало здание на 30%. Пострадавших в результате происшествия не было, причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа пожар произошел в хозяйственной постройке в Елизовском районе Камчатки. Огнем оказался охвачен и стоящий рядом автомобиль. Пожар был потушен, здание и автомобиль отстоять от огня не удалось. Пострадавших не было.