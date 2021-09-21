Новосибирск, 21 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Новосибирские семьи предпочитают тратить материнский капитал сразу. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда России по Новосибирской области.

ИА REGNUM Материнский капитал

«85% новосибирцев используют материнский (семейный) капитал, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года», — уточнили в ПФР.

Напомним, что размер капитала у разных категорий с 2020 года разный. Семьи, в которых появился первенец, имеют право на 483 881 рубль. Для семей, в которых появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 155 тысяч 550 рублей.