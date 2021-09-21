Якутск, 21 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Северо-Восточный федеральный университет в Якутске надёжно защищён, заявил ректор вуза Анатолий Николаев. Проверка работы систем безопасности учреждения проводилась после нападения 20 сентября на Пермский государственный университет, пишет ЯСИА.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вход в школу

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Служба безопасности СВФУ проверила все объекты кампуса и контрольно-пропускных пунктов. В вузе также оценена работы точек экстренного вызова.

«Отмечу, в прошлом году по линии Минобра РФ мы получили дополнительные средства на обновление системы видеонаблюдения. Сейчас внутри учебных корпусов установлено порядка 1650 видеокамер, по периметру зданий — 150. За всеми камерами наблюдают структуры, отвечающие за безопасность. Также в нашем университете создана диспетчерская группа по охране. Они не только следят за пожарной безопасностью и возникновением экстренных ситуаций, но и за работой сотрудников, которые находятся непосредственно в корпусах», — заверил Анатолий Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Пермском государственном университете 18-летний студент открыл стрельбу из ружья. Пострадали 28 человек, погибли шестеро.