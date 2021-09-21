В главном вузе Якутска проверили работу системы безопасности
Якутск, 21 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Северо-Восточный федеральный университет в Якутске надёжно защищён, заявил ректор вуза Анатолий Николаев. Проверка работы систем безопасности учреждения проводилась после нападения 20 сентября на Пермский государственный университет, пишет ЯСИА.
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Служба безопасности СВФУ проверила все объекты кампуса и контрольно-пропускных пунктов. В вузе также оценена работы точек экстренного вызова.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Пермском государственном университете 18-летний студент открыл стрельбу из ружья. Пострадали 28 человек, погибли шестеро.