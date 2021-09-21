Оттава, , 07:05 — REGNUM На досрочных выборах в парламент Канады, прошедших 20 сентября, побеждает правящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. Это следует из опубликованных вскоре после закрытия последних участков предварительных данных избирательной комиссии страны.

Джастин Трюдо Liberal.ca

К настоящему времени избирком получил данные по 279 избирательным округам из 338. Либеральная партия получает в них 138 мандатов, Консервативная партия — 94, Квебекский блок — 26, Новая демократическая партия — 20 и Партия зелёных — один.

Напомним, что первыми в избирком поступили данные с ряда избирательных участков в Атлантической Канаде, где в 19:00 (02:00 мск 21 сентября) по времени Оттавы завершили голосование жители самой восточной точки страны — острова Ньюфаундленд. Последними в Канаде — в 19:00 (05:00 мск 21 сентября) по местному времени — закрылись участки на Тихоокеанском побережье.

Чтобы сформировать правительство большинства, победившая партия должна получить минимум 170 мест в нижней палате (палате общин) парламента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде вечером 20 сентября завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах.

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