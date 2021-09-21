Владивосток, 21 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Во Владивостоке принимают все необходимые меры в связи с непогодой 21−22 сентября — синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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В городе действует режим повышенной готовности, все службы жизнеобеспечения переведены на круглосуточный режим работы. На случай возникновения ЧС власти города готовы развернуть 238 пунктов временного размещения.

«Мы можем подготовить на базе гостиниц, баз отдыха, образовательных учреждений города 238 пунктов временного размещения разного периода пребывания — от 12 часов до 30 суток. Они рассчитаны на 23 608 человек»,— сказал замглавы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Режим повышенной готовности будет действовать в городе до 24 сентября.

21 сентября в Приморье идут дожди с сильным ветром.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 21−23 сентября синоптики прогнозируют сильные и очень сильные дожди, грозы.