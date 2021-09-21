Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В Ростовской области два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла примерно в 21:05 мск 20 сентября в Новошахтинске на участке автодороги между посёлками Красный и Самбек. Предположительно, водитель фуры Volvo, находившийся зарулем в нетрезвом виде, не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, всалоне которого находились 17 человек.

Смертельные травмы получили два человека. Три пассажира микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу.

По данному факту проводится проверка.