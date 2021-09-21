Абакан, 21 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Ещё три человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в правительстве республики.

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По данным оперштаба, жертвами COVID-19 стали две женщины (79-летняя и 82-летняя) и 86-летний мужчина.

Общее число зарегистрированных летальных случаев в Хакасии с начала 2021 года — 690.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе коронавирус выявили у 20 180 человек.