Хасавюрт, Дагестан, 21 сентября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Два человека погибли, восемь пострадали в результате пожара в здании гостиницы в Хасавюрте. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

Пожар

Возгорание произошло в здании гостиницы, расположенной на пересечении улиц Датуева и Грозненской. Площадь горения на пике составила 450 кв. метров. Из здания были эвакуированы 25 человек, из них восемь получили травмы и были госпитализированы. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медиков в Хасавюртовской Центральной городской больнице.

К ликвидации пожара привлечены пять единиц спецтехники. При тушении пожара были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.

В настоящий момент пожар ликвидирован, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Предстоит выяснить все причины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и двоих пострадавших в результате пожара в гостинице в Хасавюрте.