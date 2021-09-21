Усть-Канский район, Алтай, 21 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Республике Алтай ограничительные мероприятия из-за коронавируса введены Санаровской школе Усть-Канского района, Тюнгурской школе Усть-Коксинского района. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Ограничения также введены в детском саду «Веснянка» Тюгурюкской школы. Кроме того, на карантин отправлены учащиеся 27 учебных классов в 17 школах.

Между тем, эпидситуация в регионе остаётся сложной. За минувшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла в Горно-Алтайске, Усть-Коксинском, Чемальском и Онгудайском районах.