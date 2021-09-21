Тюмень, 21 сентября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В Тюмени на Воронинских горках построят полигон для складирования снега. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

Студия Анимаккорд Снежный ком

Максимальная стоимость контракта на первый этап строительства составляет 209 млн рублей. Полигон должны возвести через два месяца после заключения контракта.

Заявки на тендер принимаются до 27 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени планируют построить два новых снежных полигона.