Улан-Удэ, 21 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет генеральный директор компании за контрабанду стратегически важных ресурсов. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с древесиной

По данным следствия, с октября 2017 по июнь 2018 года она незаконно вывезла с территории России в Китай 1,8 тыс. кубометров лесоматериалов на сумму более 16 млн рублей.

«При этом в качестве подтверждения законности прохождения товара внесла в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.