Кызыл, 21 сентября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Новые носители зарегистрированы в городах Кызыл и Ак-Довурак, а также в 11 районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Mil.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«Из 57 заболевших мужчин — 17, женщин — 40. По возрасту: детей до 17 лет — 21, от 18 до 49 лет — 12, от 50 до 64 лет — 12, старше 65 лет — 8», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 11 397.

В настоящее время в стационарах лечатся 262 больных, 17 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 262 больных. Занятость коечного фонда, по состоянию на 21 сентября, достигла 77%.

Читайте также: Третья волна коронавируса стала самой смертоносной в Туве