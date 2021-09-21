Краснодар, 21 сентября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Краснодарского края 23 ноября 2021 года рассмотрит иск министерства культуры региона, которое требует признать недействительным госконтракт от декабря 2008 года. Ответчиком в споре выступает компания из Санкт-Петербурга — ООО «Творческая архитектурная мастерская Гаврилова В.А.», передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан в начале сентября 2021 года. Дело приняла судья Хмелевцева. Третьими лицами в споре участвуют управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации края и ГБУК «Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко». Истец требует признания «недействительным государственного контракта от 16.12.2008 года №44 и применения последствий недействительности сделки». Детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик была создана в 1999 году, прописана в Санкт-Петербурге. Ранее фирма, принадлежащая Валентину Гаврилову, Валерии Куцебо и творческой организации союза архитекторов России «Санкт-Петербургский союз архитекторов», была также исполнителем четырёх госконтрактов, в том числе в Хакасии.