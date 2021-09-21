Новосибирск, 21 сентября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала пожароопасного сезона возникло 284 лесных пожара — на общей площади 4617,34 га, в том числе на покрытой лесом площади 2296,24 га. Средняя площадь одного пожара составила 16,3 га. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

Greg Clarke Лесной пожар

В министерстве уточнили, что по состоянию на 7:00 (время местное) сегодня, 21 сегодня, действуют два лесных пожара в Ордынском лесничестве на общей площади 5 га.

С начала пожароопасного сезона наибольшее количество лесных пожаров возникло на территории лесничеств: Ордынского — 44 шт. на общей площади 461,25 га; Сузунского — 41 шт. на общей площади 402,74 га; Татарского — 24 шт. на общей площади 218,6 га.

Предварительный общий ущерб от лесных пожаров составил 18 103,6 тыс. руб.