Мухоршибирский район, Бурятия, 21 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Мухоршибирском районе Бурятии следователи выясняют обстоятельства смерти пятилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Столб с электрическими проводами

По данным следствия, мальчик с братом-близнецом и родителями жил в посёлке Саган-Нур. В день трагедии, 17 сентября, мать была на работе, а отец вечером отлучился, чтобы помочь сестре по хозяйству. Детей он запер дома.

«Через некоторое время дети сломали окно, через которое вылезли на улицу, после чего забрались на крышу дома, где стали играть. Во время игры один из мальчиков схватился рукой за оголенные электрические провода. От удара током ребенок скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Следователи в связи с трагедией призвали жителей быть бдительнее с детьми и не оставлять из без присмотра.

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