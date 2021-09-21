Владивосток, 21 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В аэропорту Владивостока задержали объявленного ранее в международный розыск гражданина Китая, который подозревается в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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«Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу 48-летнего гражданина КНР для обеспечения его выдачи по запросу правоохранителей Республики Корея,» — сказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморью Ирина Сырова.

По информации иностранных коллег, в мае 2017 года мужчина, занимая руководящий пост в одной из торговых организаций, специализирующейся на импорте и экспорте морепродуктов, вместе со своим сообщником обманул гражданина Республики Корея — управляющего директора крупной международной компании. Причиненный потерпевшей стороне ущерб оценивается в 450 тыс. долларов США.

Установлено, что иностранец купил авиабилеты на самолёт из Владивостока в Москву, но улететь ему не удалось — подозреваемого задержали. В настоящее время он помещен в СИЗО. Решается вопрос о его экстрадиции в Республику Корея.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге полицейские нашли мошенника, который выманил у пожилого бывшего прокурора около 4 млн рублей по телефону. Злоумышленником оказался осужденный за похожее деяние петербуржец, отбывающий наказание в колонии-поселении.