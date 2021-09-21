Токио, , 06:26 — REGNUM Внеочередная сессия парламента Японии, на которой депутаты изберут преемника действующего премьер-министра страны Ёсихидэ Суги, откроется 4 октября. Об этом со ссылкой на решение правительства Японии 21 сентября сообщает агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В голосовании за кандидатуру нового главы правительства примут участие члены обеих палат японского парламента. Затем депутаты выслушают и обсудят программную речь нового премьер-министра.

Предполагается, что на 7 или 14 ноября в Японии могут быть назначены выборы в нижнюю палату парламента.

Напомним, что 29 сентября правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии определится со своим председателем, который и возглавит правительство страны после отставки действующего премьер-министра Ёсихидэ Суги. В настоящее время на высший пост в стране претендуют экс-глава МИД Фумио Кисида, экс-глава Минюста Санаэ Такаити, министр, ответственный за проведение вакцинации от коронавируса, Таро Коно и бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), бывший министр юстиции Санаэ Такаити сообщила о намерении в случае избрания её на пост премьер-министра провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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