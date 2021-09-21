Абакан, 21 сентября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 117 носителей коронавируса, выздоровели 215 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала 2021 года в республике подтверждено 20 180 случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день амбулаторно лечатся 2095 жителей Хакасии с диагнозом COVID-19, в стационарах находятся 640 ковид-пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Хакасии выявили 115 носителей коронавируса.