Хасавюртовский район, Дагестан, 21 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Один человек погиб, двое пострадали в результате крупного пожара, вспыхнувшего в здании гостиницы в дагестанском городе Хасавюрте. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

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Возгорание произошло в здании гостиницы, расположенной на пересечении улиц Датуева и Грозненской. В настоящее время площадь пожара составляет 300 кв. метров, пламенем охвачено всё здание, включая кровлю.

К тушению пожара привлечено пять единиц техники. Из здания были спасены два человека, они госпитализированы. Причины пожара на настоящий момент не установлены.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 30 человек из гостиницы в Сочи из-за пожара.