Якутск, 21 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Глава Нюрбинского района Якутии Алексей Иннокентьев оценил ситуацию с COVID-19 в муниципалитете как крайне сложную. В районе расширяют ковидные госпитали и переводят на дистанционное обучение всех школьников, написал 21 сентября ArcticPost.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Школьники будут учиться на дому с 21 по 27 сентября, в детских садах на этот период останутся работать только дежурные группы для детей сотрудников служб жизнеобеспечения и учреждений с непрерывным циклом деятельности. Все торговые центры будут закрыты. Право работать оставят только магазинам, торгующим продуктами питания и товарами первой необходимости.

В ковидных госпиталях района по распоряжению главы увеличат коечный фонд. Невакцинированных сотрудников предприятий и организаций там, где это возможно, переведут на дистанционный формат работы. Поводом для введения всех этих ограничений Алексей Иннокентьев назвал увеличение количества смертей от COVID-19. Все объявленные им мероприятия будут реализованы в превентивных целях и для того, чтобы сбить волну пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина ранее заявляла о том, что коронавирус опасен для беременных женщин. По словам главы республики Айсена Николаева, переносить инфекцию тяжело также стали дети, для которых последствия COVID-19 могут стать фатальными.