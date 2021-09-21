Улан-Удэ, 21 сентября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19, таким образом, достигло 1819, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В ковидных стационарах республики в настоящее время лечатся 413 пациентов, 43 из которых находится в реанимации. 23 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Число пациентов на амбулаторном лечении превысило 1 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 515 коек: занято — 413, свободно — 102 койки. Занятость коечного фонда составляет 80,2%», — отметили в штабе.