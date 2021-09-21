Улан-Удэ, 21 сентября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов направил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину телеграмму с соболезнования в связи с трагедией в Перми. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Алексей Цыденов

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"От имени жителей Республики Бурятия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в университете в Перми. В эти скорбные минуты Бурятия разделяет с вами эту трагедию и боль», — говорится в сообщении.

Глава республики также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний студент устроил стрельбу в Пермском университете. В результате, как сообщало ИА REGNUM, погибли шесть человек.

Подробнее: Опубликован официальный список погибших в Пермском университете