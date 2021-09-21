Новосибирск, 21 сентября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. При ввозе в Новосибирскую область за неделю задержали более 260 тонн потенциально небезопасной растительной продукции. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

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Уточняется, что инспекторы на фитосанитарном контрольном посту «Карасук», расположенном на приграничной с Казахстаном территории, задержали партии подкарантинной продукции, следовавшие автомобильным транспортом для последующей реализации на территории страны. Было выявлено, что продукция перевозились с нарушениями требований законодательства.

Так, на партии с узбекистанскими фруктами (виноград, слива, нектарины и персики) общим весом 54 тонн отсутствовали копии фитосанитарных сертификатов. Также установлено неоднократное нарушение законодательства в связи с неизвещением о прибытии груза в места назначения грузополучателями. Из-за чего были не допущены к ввозу партии с дынями общим весом 60 тонн, а также с виноградом — 112,6 тонн, морковью — 20 тонн и репчатым луком — 20 тонн. Грузы возвращены отправителям.