Более 260 тонн фруктов и овощей не пропустили через Новосибирскую область
Новосибирск, 21 сентября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. При ввозе в Новосибирскую область за неделю задержали более 260 тонн потенциально небезопасной растительной продукции. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Уточняется, что инспекторы на фитосанитарном контрольном посту «Карасук», расположенном на приграничной с Казахстаном территории, задержали партии подкарантинной продукции, следовавшие автомобильным транспортом для последующей реализации на территории страны. Было выявлено, что продукция перевозились с нарушениями требований законодательства.
Так, на партии с узбекистанскими фруктами (виноград, слива, нектарины и персики) общим весом 54 тонн отсутствовали копии фитосанитарных сертификатов. Также установлено неоднократное нарушение законодательства в связи с неизвещением о прибытии груза в места назначения грузополучателями. Из-за чего были не допущены к ввозу партии с дынями общим весом 60 тонн, а также с виноградом — 112,6 тонн, морковью — 20 тонн и репчатым луком — 20 тонн. Грузы возвращены отправителям.