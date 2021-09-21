Москва, 21 сентября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Транспортировка газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» с 22 по 29 сентября будет приостановлена из-за плановых профилактических работ, 20 сентября сообщили в пресс-службе российской компании Газпром.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

В заявлении организации подчеркивается, что указанные сроки профилактики были согласованы с китайской корпорацией CNPC еще в 2020 году. По плану такие работы осуществляются два раза в год: весной и осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Газпром приостанавливал перекачку газа на семь дней на трубопроводе «Сила Сибири» для проведения профилактических работ. 26 апреля глава Якутии Айсен Николаев заявил, что создание «Силы Сибири» позволит провести газ в Ленский, Олёкминский, Алданский и Нерюнгринский районы республики.