Горно-Алтайск, 21 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин обсудил вопросы обеспечения безопасности с ректором Горно-Алтайского государственного университета Виталием Недельским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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"Университет имеет несколько корпусов в Горно-Алтайске. В них обучаются не только студенты вуза, но и старшеклассники некоторых городских школ. Прошу вас взять на личный контроль вопросы обеспечения безопасности в учебных корпусах и общежитиях вуза, усилить эту работу», — обратился глава к ректору.

Кроме того, руководитель региона отметил важность соблюдения мер безопасности во всех образовательных учреждениях региона.

Олег Хорохордин также выразил соболезнования жителям Пермского края в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете, унёсшей жизни шести человек.