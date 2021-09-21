Улан-Удэ, 21 сентября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Бурятии суточный прирост новых случаев COVID-19 увеличивается седьмой день подряд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен 91 новый носитель коронавируса.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 73 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 58 150. Из них к настоящему времени выздоровели 49 677 человек, в том числе 62 за последние сутки.

Кроме того, по состоянию на 21 сентября более 4,9 тыс. человек находятся в числе контактных лиц.