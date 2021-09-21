Якутск, 21 сентября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. В Якутске пострадала 10-летняя девочка. Ей на голову упал кусок штукатурки с козырька подъезда, недавно отремонтированного в рамках программы капитального ремонта, сообщило 21 сентября ИА Sakhaday.

Марина Каширская ИА REGNUM Самыми неприступными оказались подъезды пятиэтажек

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«Это случилось в 5 подъезде. У 10-летней девочки ушиб головы, на месте удара сразу же образовалась шишка», — рассказала мать ребёнка.

Жильцы дома пояснили, что козырьки на подъездах были недавно отремонтированы в рамках капитальных ремонтов и находились на гарантии.

«Вот такое качество услуг Фонда капремонта Якутии, от которого страдает здоровье жителей», — пришли к выводу люди.

Как сообщало ИА REGNUM, контроль за качеством проведения в России капитального ремонта домов будет усилен, заявил 5 августа российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании президента страны Владимира Путина с членами правительства.