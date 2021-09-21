Новосибирск, , 05:42 — REGNUM Сохранение уровня доходов населения, обеспечение жильём детей-сирот, подключения жилых домов в сёлах к газоснабжению — новосибирское правительство одобрило приоритетные направления бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года. Министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко отметил, что быстроменяющаяся экономическая ситуация требует такой же динамичной адаптации бюджетного курса под новые вызовы и условия.

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Голубенко подчеркнул, что в условиях сохраняющихся проблем, вызванных распространением коронавируса, а также во избежание рисков разбалансированности областного бюджета, всем участникам бюджетного процесса при планировании расходов необходимо: сконцентрировать бюджетные и управленческие ресурсы на экономических и социальных направлениях, способствующих достижению показателей национальных и региональных проектов; отдавать приоритет тем расходным обязательствам, которые могут быть обеспечены финансовой поддержкой со стороны федерального центра и источника софинансирования внутри действующих бюджетных обязательств; исключить мероприятия с низкой эффективностью.

Среди основных направлений: сохранение уровня доходов населения, обеспечение жильём детей-сирот, возмещении части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, обеспечение бесплатного подключения жилых домов в сельской местности к газоснабжению, приоритетность финансирования мероприятий подпрограммы «Чистая вода», ускоренная реализация региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья и другие.