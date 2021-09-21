Москва, , 05:50 — REGNUM Депутат Государственной думы и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия намерена оспорить результаты голосования на прошедших выборах в Госдуму в Уссурийске в Приморье.

Юрий Афонин Kprf.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

«Мы будем требовать отмены результатов в Уссурийске и привлечение главы города Евгения Коржа к уголовной ответственности», — цитирует телеграм-канал «Право руля» Юрия Афонина.

По мнению коммуниста, на фоне роста результатов КПРФ на Дальнем Востоке на протяжении всех выборов «особняком стоит Приморский край».

«Наш кандидат Артем Самсонов победил на всех участках во Владивостоке, и на подавляющем количестве участков в округе, но в Уссурийске почти на 15 участках под телекамерами просто начали менять сейф-пакеты», — сказал Юрий Афонин и добавил, что юридическая служба партии готовит все соответствующие материалы.

Читайте также: Дальний Восток укрепился в «красной зоне» по итогам выборов-2021

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке по итогам голосования на выборах в Госдуму VIII созыва отмечается укрепление позиции КПРФ.