Якутск, 21 сентября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Стрельба в Пермском государственном университете стала поводом для проверки уровня безопасности образовательных учреждений в Якутске. Глава города Евгений Григорьев поручил проанализировать защищённость школ и вузов, сообщает телеграм-канал мэрии 21 сентября.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вход в школу

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Кроме того, в бюджете Якутска предусмотрят средства на повышения уровня безопасности в сфере образования до необходимого уровня. Такое распоряжение было дано на планёрке мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Пермском государственном университете 18-летний студент открыл стрельбу из ружья. Пострадали 28 человек, погибли 6.