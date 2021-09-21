Оттава, 21 сентября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. В Канаде вечером 20 сентября завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах. По данным национальной избирательной комиссии, последние участки закрылись в 19:00 по местному времени (05:00 мск 21 сентября) на тихоокеанском побережье страны.

E Pluribus Anthony Карта Канады

Первыми в избирком поступили данные с ряда избирательных участков в Атлантической Канаде, где в 19:00 (02:00 мск 21 сентября) по времени Оттавы завершили голосование жители самой восточной точки страны — острова Ньюфаундленд. Напомним, что за кандидатов из Либеральной партии в четырёх из 338 избирательных округов страны проголосовали 66,7% избирателей. Второе место удерживает Консервативная партия с результатом 33,7% голосов.

В ключевых для результатов выборов, наиболее густонаселённых провинциях Квебек и Онтарио, где находятся 199 из 338 избирательных округов, участки закрылись в 21:30 (04:30 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на досрочных выборах в парламент Канады первые данные с избирательных участков свидетельствуют о лидерстве правящей Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо.