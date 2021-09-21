Владивосток, 21 сентября, 2021, 05:21 — ИА Регнум. В Приморье в 2021 году сдадут ещё 575 тыс. кв. метров жилья — запуск программы «Дальневосточный квартал» позволит снизить стоимость «квадрата» на 15%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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До конца года в крае будут сданы 45 многоквартирных домов площадью почти 375 тыс. кв. метров.

25 домов строят во Владивостоке. Кроме того, запланировано ввести 200 тыс. кв. метров индивидуального жилья на территории Приморья.

«Сделан ещё один большой шаг — это запуск пилотного проекта «Дальневосточный квартал», который подразумевает строительство жилья по стандартам АО «ДОМ.РФ». В Приморье — это комплексное строительство жилья с отделкой, современной инженерной инфраструктурой и благоустройством. При этом стоимость квадратного метра планируется снизить на 10−15%», — сказал министр строительства региона Виталий Блоцкий.

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в этом году в необходимо сдать 825 тыс. кв. метров жилья и в 2022 году увеличить объём строительства до 1 миллиона.

Как сообщало ИА REGNUM, привести в дальневосточные регионы «варягов» из Центральной России и дать им построить сотни тысяч квадратных метров жилья без привлечения местных сил невозможно и неэтично, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.