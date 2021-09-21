Благовещенск, 21 сентября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам тех, кто стал жертвами нападения на Пермский государственный университет. Произошедшее он назвал страшной трагедией.

Соболезнование погибшим

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«Сегодня произошла страшная трагедия в Пермском университете. Была открыта стрельба в учебном заведении. Этот поступок не поддается объяснению. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Василий Орлов на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, на университет в Перми напал 18-летний студент. Он открыл стрельбу из ружья. Пострадали 28 человек, погибли 6.