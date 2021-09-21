Нью-Йорк, США, , 05:13 — REGNUM Главы МИД стран Евросоюза поддержали Францию в разногласиях с США из-за отказа Австралии закупать у французской стороны подводные лодки, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщает Agence France-Presse.

США и Евросоюз Elionas2

«Это объявление противоречит призывам к большему сотрудничеству с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия, Великобритания и США объявили о решении создать стратегический блок AUSUS. В рамках сотрудничества Канберра и Вашингтон договорились о поставках в Австралию атомных подводных лодок, хотя на этот контракт претендовала Франция. В связи с этим французские власти решили отозвать послов из США и Австралии для дальнейших консультаций.

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